اليوم السابع
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كلب ضال يعقر 10 أشخاص فى إحدى قرى العياط بالجيزة

السبت، 30 أبريل 2022 11:51 م
كلب ضال يعقر 10 أشخاص فى إحدى قرى العياط بالجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 10 أشخاص بينهم أطفال بعقر كلب ضال بإحدى قرى العياط فى الجيزة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى مصابين بعقر كلب فى إحدى قرى العياط. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن من بين المصابين أطفالا، وأن كلبا عقرهم، فتم تكليف الجهة المختصة لمطاردة الكلب خشية تسببه فى إصابات أخرى، وتم الإمساك بالكلب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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