سيرك وساحر وألعاب ترفيهية جديدة داخل حديقة حيوان الشرقية خلال عيد الفطر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، زيادة البرامج الترفيهية للأطفال خلال أيام عيد الفطر ، حيث أقيم خيم السيرك داخل الحديقة وألعاب ترفيهية للأطفال، بالإضافة الي تزيين المساحات الخضراء للاستماع بمشاهدة الحيوانات .

وأكد المهندس ايمن لطفي مدير الحديقة ، على قيام إدارة العامة لحدائق الحيوان، بتوفير سيرك وساحر وألعاب ترفيهية للأطفال بداخل الحديقة خلال أيام العيد ، الي جانب البرامج الترفيهية للأطفال من ألعاب ومراجيح وغيرها ، فضلا عن الإستمتاع بمشاهدة الحيوانات .

وأضاف أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد رجاء رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وذلك بمنع الأجازات والراحات لجميع العاملين وعمل صيانة لدورات المياه وزيادة عدد سلات المهلات وزيادة الأمن بجميع أرجاء الحديقة .

يذكر أنه فور دخول الحديقة توجد حديقة صغيرة بها العاب للأطفال من الجهة اليمنى ومن جهة اليسرى تجد الكافيتريا وصالة العاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية وهى بأسعار أقل من مماثلة لها فى الحدائق الخاصة الآخرى، والتى يجاورها بيت الزواحف و الذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة و أقفاص زجاجية للثعابين، و فى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع و أخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود، و بالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء و تسجد العديد من انواع الحيوانات من أبرزها "ابوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"ابو طوق " وهو من فصيلة القنفد وله طوق على راسة، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، ابوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز آسيوى، عصافير .