زى النهارده.. فض أحراز تضم أسلحة نارية بقضية "تفجيرات أبراج الضغط العالى"

كتب ـ إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، أحراز المتهمين بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى".

كان تشكيل الدائرة في ذلك الوقت برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد الجمل.

وخلال تلك الجلسة فضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم محمد حسن، والحرز الأول عبارة عن كرتونة بداخلها 6 خزن، وحرز ثانى عبارة عن كرتونة زرقاء اللون بداخلها 6 هواتف محمولة، وكيس بلاستك شفاف بداخلة مجموعة من الدوائر الكهربائية، وحرز ثالث عبارة عن كرتونة بداخلها مجموعة من أقنعة الوجه وأقنعة الغاز، وحرز رابع عبارة كرتونة بيضاء اللون بداخلها مجموعة من الدوائر الكهربائية، وحرز آخر عبارة عن شنطة سوداء اللون باخلها 1186 طلقة نارية، وجوال أبيض اللون بداخلة 1017 طلقة خرطوش.

كما فضت المحكمة حرز يحمل الرقم 13 لنفس المتهم وهو عبارة عن كرتونة بداخلها صور للرئيس المعزول محمد مرسى، ولافتات عليها شعارات رابعة، وحرز آخر عبارة عن بندقيتين آليتين ومسدس 9 ملى، وحرز يحمل الرقم 19 عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.