تعرف على تفاصيل عمل عيادة جراحة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تعمل عيادة جراحة الأطفال بالمستشفى على تقديم العلاج لجميع الحالات والمشاكل التي تتطلب تدخل جراحي، حيث يقوم جراحو الأطفال المتخصصون في هذا المجال بتشخيص الحالات وتقديم العلاج المناسب لكل حالة.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى لـ"اليوم السابع"، أنه من بين الحالات التي يتم تشخيصها وعلاجها بالعيادة ما يلي:- (حالات الفتق الإربي عند الأطفال - القيلة المائية - الخصية المعلقة - علاج حالات الإمساك المزمن عند الأطفال - العيوب الخلقية بفتحة الشرج - الإحليل السفلي - علاج التشوهات الخلقية عند حديثي الولادة).

وأكد الدكتور خلف عمر، أنه تعمل عيادة جراحة الأطفال تحت إشراف الدكتور أحمد سلطان محمد رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى، حيث أنه للاطمئنان على الطفل يمكن الكشف بعيادة جراحة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.

وفى نفس السياق نظم فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي حملة لتوعية المرضى في العيادات بالطريقة الصحيحة لتناول الأدوية في شهر رمضان بما يتناسب مع الصيام، تم من خلالها توعية عدد من مرضى الضغط والسكر والأمراض الأخرى بالطريقة الصحيحة لتناول الجرعات المختلفة للأدوية، وذلك لتجنب حدوث أي آثار جانبية أو مضاعفات لتناول هذه الأدوية مع الصيام، وجاءت تلك الحملة لتوعية المرضي تحت شعار "صحتك أول اهتماماتنا"، حيث إنه لكون أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون لرعاية أكبر خاصة مع الصيام في رمضان، تقرر إطلاق مبادرة "أدويتك صح في رمضان" بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وذلك لتوعية المرضى بطريقة تناول الأدوية بشكل صحيح في رمضان.