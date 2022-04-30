تعرف على أفضل حدائق القاهرة وأماكنها

تضم العاصمة ما يقرب من 300 حديقة، وتنقسم هذه الحدائق إلى حدائق عامة وحدائق متميزة وحدائق متخصصة والأخيرة تعتبر أفضلهم وأعلى فى سعر الذكرة، وينشر اليوم السابع، قائمة بحدائق القاهرة المتخصصة والتى تستقبل زوارها يوميا حتى العاشرة مساء.

وفيما يلى بيان تفصيلى بالحدائق:

1. الحديقة الدولية بمدينة نصر شرق بشارع عباس العقاد

2. حديقة مكتبة الطفل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر شرق

3. حديقة العاشر من رمضان بشارع الطيران بمدينة نصر غرب

4. حديقة الأسرة بشارع ألماظة بمصر الجديدة.

5. حديقة أطفال جسر السويس بشارع جسر السويس بعين شمس

6. حديقة مكرم عبيد (حديقة الألسن) بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر شرق

7. حديقة الجولف بشارع نبيل الوقاد بمدينة نصر شرق.

8. حديقة العروبة بشارع العروبة بمدينة نصر غرب.

9. حديقة روضة النيل بشارع كورنيش النيل - روض الفرج، وهى مغلقة حاليا للتطوير.

10. حديقة ابن سندر بميدان ابن سندر بالزيتون

11. حديقة أغاخان بشارع كورنيش النيل بالساحل

12. حديقة روض الفرج بشارع سوق روض الفرج

13. حديقة الترعة البولاقية بشارع الترعة البولاقية فى الساحل

14. حديقة دار العلوم بشارع المبتديان بالسيدة زينب

15. حديقة المنيل بجوار قصر محمد على فى مصر القديمة

16. حديقة أم كلثوم بشارع عبد العزيز أل سعود فى مصر القديمة

17. حديقة الفنون بشارع عبد العزيز آل السعود بمصر القديمة

18. حديقة ضريح سعد زغلول بشارع ضريح سعد "السيدة زينب"

19. حديقة صقر قريش بشارع المشروع الكندى بالبساتين

20 الحديقة اليابانية بشارع مصطفى المراغى فى حلوان

21. حديقة 6 اكتوبر بشارع عمر بن عبد العزيز - حلوان

22.حديقة النيل بشارع كورنيش النيل - المعادي

23. حديقة الوايلى - شارع رمسيس - العباسية

24. حديقة الأندلس بشارع سرايا الجزيرة - مغلقة للتطوير - الزمالك

25. حديقة المسلة بالجزيرة - الزمالك

26. حديقة العبور فى الجزيرة - الزمالك

27. حديقة الحرية بجوار كوبرى قصر النيل الجزيرة - الزمالك

28. حديقة الجزيرة - الجزيرة - الزمالك

29. حديقة النهر بشارع أم كلثوم - الزمالك

30. حديقة الأزبكية -ميدان الأزبكية - مغلقة للتطوير

ومشروع الحدائق المتخصصة مشروع تابع لمحافظة القاهرة وهو مشروع ذو طابع خاص لا يهدف للربح وله موازنة خاصة وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة، والمساحة الإجمالية للمشروع 249 فدانا، 8 قراريط، 10 أسهم.

ويوجد 30 حديقة موزعة على مناطق القاهرة، وهى 9 حدائق بالمنطقة الغربية، و9 حدائق بالمنطقة الجنوبية، و8 حدائق بالمنطقة الشرقية، و4 حدائق بالمنطقة الشمالية.