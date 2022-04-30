المتهم بإطلاق النار على سائق تاكسى فى الهرم يكشف كواليس ارتكابه الجريمة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بإطلاق النار على سائق سيارة تاكسي في منطقة الهرم، عقب القبض عليه، أنه لم يقصد إصابة الضحية، بل استهدف صاحب سوبر ماركت كان يستقل السيارة بصحبة المجني عليه، بسبب خلافات مالية بينهما.

أضاف المتهم أنه تتبع السيارة التي يستقلها المجني عليه، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما خلال جلوسهما على مقهى، وأطلق النار تجاه السيارة لقتل صاحب السوبر ماركت، مما أسفر عن إصابة السائق.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل كان بصحبته لمساعدته، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، كما تم ضبط سائق السيارة التي كان يستقلها المتهم، وضبط سلاح الجريمة.

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الهرم القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق سيارة أجرة، وإصابته برصاصة، واعترف بارتكاب الجريمة قاصدا قتل راكب كان بصحبة المصاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق سيارة أجرة بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لإسعافه بمنطقة الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أنه أطلق النار على السيارة الأجرة قاصدا قتل راكب كان بصحبة المجني عليه، بسبب خلافات مالية بينهما، وأرشد عن هوية عاطل كان بصحبته وقت ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط السلاح الناري.

باستجواب الراكب الذي كان بصحبة المجني عليه أكد وجود خلافات مالية بينه وبين المتهم، وأن الجاني حاول قتله يعد تتبعه عقب استقلال السيارة بصحبة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.