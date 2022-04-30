اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 06:46 م
أكرم القصاص
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السعودية تعلن عن أول أيام العيد

السبت، 30 أبريل 2022 06:26 م
السعودية تعلن عن أول أيام العيد علم السعودية - أرشيفية
وكالات

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أفادت الإخبارية السعودية مساء يوم السبت بأنه تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقتين بالمملكة.

وقالت القناة السعودية إنه تعذر رؤية الهلال في حوطة سدير وفي تمير.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، وذلك مساء يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هجريا، 30 أبريل 2022.

جدير بالذكر أنه يوجد في المملكة العربية السعودية 10 مراصد فلكية رسمية، ويعتبر مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، أشهر تلك المراصد الفلكية في السعودية، والمرصد في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

 


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