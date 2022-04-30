ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد المسعودى أن التوسعة السعودية الثالثة استقبلت بالتعاون مع جميع شركاء النجاح (18.911.278) مصل، لجميع الصلوات الخمس المفروضة، إضافة إلى صلاتى التراويح والتهجد.

وأضاف أنه جرى توزيع المصلين طيلة أيام شهر رمضان الفضيل على جميع أدوار مبنى التوسعة (الأرضي، والأول، والأول ميزانين ، والثاني، والثاني ميزانين بالشرفات، والساحات المحيطة الشمالية والغربية).

وأكد أن التوسعة تستقبل فى الساعة ما يزيد عن نص مليون مصل، بواقع (250) ألف داخل التوسعة، وأكثر من (250) ألف في الساحات.