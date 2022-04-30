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الدفاع الروسية: استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة فى أوكرانيا

السبت، 30 أبريل 2022 09:52 ص
الدفاع الروسية: استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة فى أوكرانيا الحرب فى أوكرانيا
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف 35 مركز مراقبة و15 مستودع أسلحة في أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 
 
وكان الدفاع الروسية قد اعلنت بالأمس عن سلاح الجو الروسي قصف 112 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليل، بما في ذلك 4 مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية.
 
وتابعت: "دمر سلاح الجو الروسي بواسطة أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مباني أقسام الإنتاج التابعة لمؤسسة صناعة الصواريخ والفضاء (أرتيم) في مدينة كييف"، لافتا إلى أن صواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر ودمرت 3 محطات كهربائية فرعية في مناطق تقاطعات فاستوف وكراسنوسيلكا وبولونوي للسكك الحديدية". 
 
 

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