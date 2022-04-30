اليوم السابع
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الأمن الإنساني.. الداخلية توزع ملابس العيد على أبناء السجينات

السبت، 30 أبريل 2022 01:07 م
الأمن الإنساني.. الداخلية توزع ملابس العيد على أبناء السجينات قطاع السجون- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظم قطاع الحماية المُجتمعية بوزارة الداخلية إفطارا جماعيا بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون "نساء" للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهن المودعات بالمركز والإفطار بصحبتهن.
 
وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك تم توزيع "أطقم ملابس" على الأطفال إحتفالاً وإبتهاجاً بتلك المناسبة وقد كان لتلك الفعالية بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء وإتاحة الفرص لهم لمشاركة ذويهم بمختلف المناسبات.

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