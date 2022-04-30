الأقصر تواصل حملاتها لرصد ووقف عمليات البناء المخالف دون ترخيص.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ينفذ رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملات يومية مكثفة لوقف حالات البناء المخالف للقانون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، واللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر للأجهزة الأمنية، بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفى هذا الصدد، قالت المهندسة نجلاء حسن الطاهر مدير الإدارة الزراعية بندر الأقصر، أنه خرجت حملة مكبرة لإزالة تعدٍ على أرض زراعية بشارع منشأة العماري الرئيسى، حيث إن المخالفة تحمل رقم (1984) لسنة 2022، بناحية حوض جبانة المسلمين، عبارة عن سملات وأعمدة داخل قطعة أرض محاط بسور، بمساحة 875 م تقريباً وتمت إلإزالة حتى مستوى سطح الأرض.



كما تمكن مجلس مدينة الأقصر، من إيقاف عدد 2 حالة بناء مخالف بنجع غنيم بمنطقة المطار، حيث يقول شعبان طايع رئيس منطقة المطار، أنه تم رصد هذه المخالفة أثناء المرور اليومي وهي عبارة عن تجهيز لصب سقف أول علوي لكل حالة بمساحة 90 م، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية في المهد، بمشاركة محمد فوزى نائب رئيس منطقة المطار وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وجرى إيقاف حالة بناء مخالف بنجع غنيم بمنطقة المطار، حيث تم رصد هذه المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لصب سقف أول علوي مساحة 90 م، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية فى المهد، كما تم إزالة حالة بناء مخالف، عبارة عن قواطيع بدور ارضى بمنطقة شمال، وذلك بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الاقصر، ومسؤولي حي شمال والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تم رصد هذه المخالفة أثناء المرور اليومي، وهي عبارة عن تجهيز لبناء مبني بالطوب الأبيض وقواطيع داخل سور بمساحة 80م وتم إيقاف الأعمال، بالتنسيق مع محمد صالح مشرف الإدارة الهندسية عن منطقة المطار، وتمت الإزالة على نفقة المواطن وتحرير محضر إزالة فورية في المهد، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وواصلت المدينة حملاتها بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر لتنفيذ إزالة عدد 4 مخالفات عبارة عن إقامة "حظائر وعشش"، وتشوينات من البوص والخشب على أراضي زراعية، حيث أن المخالفات الأربعة قد تحررت لها محاضر وجميعها بحوض الرواج الغربي بمنطقة الجولي فيل بمدينة الأقصر، وذلك بإجمالي مساحة 9 قرارط و24 سهما، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.



كما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة التعديات والبناء المخالف، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالة المخالفات في المهد، حيث تم تنظيم حملة تمشيطية بمنطقة حوض الـ(18) بحي جنوب للمرور على البناء المخالف، حيث تلاحظ وجود حالة تعدي بالبناء المخالف عبارة عن سور جارى بناؤة بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة حوالى 150م2، وعلى الفور تم هدم السور ومصادرة مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، حيث شارك في الحملة إدارة المتابعة الميدانية بقيادة أحمد محمود دياب مدير الإدارة وبمشاركة المشرف الفني بالحي.



فيما أكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه يتم تنفيذ تلك الحملات لمكافحة البناء المخالف بكافة أرجاء المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر بمجابهة تعديات البناء المخالف والتعامل معها بكل حسم، يتم المرور اليومي لمواجهة أي مخالفات والتعامل الفوري معها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.



وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر تعليماته لقيادات المدينة بأنه لا تهاون في تطبيق الإزالة الفورية لأي تعدِ جديد، وأنه يتم تكثيف المرور اليومي خلال فترة الإجازات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والتعامل بكل حسم لإيقاف أي أعمال بناء مخالف.



وعلى صعيد متصل، عقد رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا موسعاً بحضور المهندسة نجلاء حسن الطاهر مدير الإدارة الزراعية بندر الأقصر، والمهندس هاشم يوسف أحمد رئيس قسم حماية الأراضي، وذلك لمتابعة الإجراءات المتعلقة بملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكداً ضرورة رصد المخالفات أولاً بأول، وتكثيف الحملات ليلاً ونهاراً لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه سيجرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، والتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، والتي تتمثل فى الإزالة الفورية في المهد لأى تعدٍ جديد.



وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه تخرج الحملات بمعاونة أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الاقصر، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن وبمعاونة المقدم محمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر والرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، وشارك في الحملة هاشم يوسف حسن رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس حسن أبو القاسم رئيس الوحده الزراعية بناحية منشأة العماري، وشعبان طايع رئيس منطقة المطار ومعاونية، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية ومعاونية ،وأشرف الشاطر مسؤول قسم الإزالات بندر الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ومعاونية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.



العمل-فى-إزالة-البناء-المخالف-بالاقصر



إيقاف-حالة-بناء-مخالف-بنجع-غنيم-بمنطقة-المطار



إيقاف-عدد-2-حالة-بناء-مخالف-بنجع-غنيم-بمنطقة-المطار



جانب-من-ازالة-بناء-مخالف-بالاقصر



رجال-مدينة-الأقصر-خلال-إزالة-بناء-مخالف-بمساحة-875-متر



رجال-مدينة-الأقصر-يزيلون-بناء-مخالف-بمساحة-875-متر



رصد-بناء-مخالف-فى-حملات-بمنطقة-المطار



رصد-بناء-مخالف-فى-منطقة-المطار



مدينة-الأقصر-تكافح-حالات-البناء-المخالف-للقانون