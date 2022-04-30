الأرصاد: غدا طقس حار وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.