اعرف مصير متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة الخليفة

كتب سليم على

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه بسرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً السيارة قيادته فوجئ بقيام شخصان يستقلان سيارة باستيقافه وادعى أحدهما أنه "رجل شرطة" وأظهر له كارنيه "بذات الصفة" وقاما بتفتيشه والتحصل منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذا بالفرار .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".