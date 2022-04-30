اتحاد العمال: الجمهورية الجديدة دعمت العمال بتشريعات تحقق العدالة فى العمل

كتبت ـ آية دعبس

هنأ خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعة الغذائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال ، الموافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدا على الدور الذى يلعبه جنود الإنتاج في عملية التنمية والبناء والتشييد التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسي بعد أن نجحت في القضاء على الإرهاب والإرهابيين.

وأشاد عيش، فى بيان، بمناخ الاستقرار الذى يعيشه العمال فى الجمهورية آلجديدة "بكل ملامحها وثوابتها الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة، وبيئة عمل لاثقة، وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل، ودعا عيش الملايين من عمال مصر إلى مواجهة التحديات الراهنة بالمزيد من العمل الإنتاج.