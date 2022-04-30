اليوم السابع
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اتحاد العمال: الجمهورية الجديدة دعمت العمال بتشريعات تحقق العدالة فى العمل

السبت، 30 أبريل 2022 10:29 ص
اتحاد العمال: الجمهورية الجديدة دعمت العمال بتشريعات تحقق العدالة فى العمل خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت ـ آية دعبس

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هنأ خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعة الغذائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال، الموافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدا على الدور الذى يلعبه جنود الإنتاج في عملية التنمية والبناء والتشييد التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسي بعد أن نجحت في القضاء على الإرهاب والإرهابيين.
 
وأشاد عيش، فى بيان، بمناخ الاستقرار الذى يعيشه العمال فى الجمهورية آلجديدة "بكل ملامحها  وثوابتها الداعمة للحقوق المشروعة للعمال من حياة كريمة، وبيئة عمل لاثقة، وتشريعات تحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل، ودعا عيش الملايين من عمال مصر إلى مواجهة التحديات الراهنة  بالمزيد من العمل الإنتاج.
 
وكان قد أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأحد الموافق أول مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.

 


اتحاد العمال

عيد العمال

خالد عيش

الجمهورية الجديدة

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