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ابن القنصل.. ضبط مزور مطلوب فى 93 قضية بالقاهرة

السبت، 30 أبريل 2022 12:17 م
ابن القنصل.. ضبط مزور مطلوب فى 93 قضية بالقاهرة ضبط متهم - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير العملات الورقية وترويجها أحدهما محكوم عليه فى 93 قضية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه فـى 93 قضية "إيصال أمانة، تبديد" بلغت مدة الحبس فيها 38 سنة).. بتغيير محل إقامته بدائرة قسم المنشية بالإسكندرية خشية ضبطه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية "مُقلدة") وبمناقشته قرر تحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية) وأنه يقتصر دوره على ترويج تلك العُملات على عملائه.. وقد تم ضبط الأخير وبتفتيش مسكنه عُثر على (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - طابعة ألوان – مبالغ مالية "مُقلدة" – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته قرر بحيازته للمضبوطات لإستخدامها فـى طباعة وتقليد العُملات الورقية والمواد المخدرة للاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 

مزور

تزوير

جرائم التزوير

حوادث

حملات امنيه

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