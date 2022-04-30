أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات فى نهاية تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ1120 جنيها

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بحوالي 10 جنيهات في ختام تداولات الأسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 1110 إلى 1120 جنيها، وذلك لليوم الثاني بعد ارتفاع أمس بحوالي 15 جنيها ليصبح إجمالي صعود أسعار المعدن الأصفر في مصر 25 جنيها في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم



عيار 21 بـ 1120 جنيها

عيار 18 بـ 960 جنيها

عيار 24 بـ 1280 جنيها

اونصة الذهب 1896 دولارا

ماذا حدث في أسعار الذهب بختام التداولات الأسبوعية؟، الذهب في تعاملات الجمعة 29 أبريل 2022 سجل تراجعا طفيفا بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة من الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمناً، ولكنه سجل أول انخفاض شهري لها منذ يناير بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب بـ 0.3% إلى 1896.9 دولار للأونصة، لكنه خسر نحو 1.6% هذا الشهر، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطاً على الذهب المقوم بالدولار.