أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7 جنيهات
الفلفل البلدى 13جنيها
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
فاصوليا 11 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
الفراولة 11 جنيها.
جوافة 14جنيها.
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