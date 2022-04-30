استقرار أسعار الخضروات والفواكه فى الأسواق والطماطم بين 5.5 إلى 10.5 جنيه

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الخضروات ، في سوق العبور ، استقرارًا ملحوظًا اليوم، السبت، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5.5 إلى 10.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 3.5 إلى 6 جنيهات، والرومي 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 4.5 إلى 5.5 جنيهات والفلفل الحامي 4.5 إلى 5.5 جنيه.

ومن جانب آخر، كشفت شعبة الخضروات والفاكهه، أن سعر البرتقال أبو سرة سجل 6 إلى 9 جنيهات، والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات، واليوسفي 4 إلى 7 جنيها، والجريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات، والتفاح الأمريكي أو الايطالي 19 إلى 23 جنيها والتفاح جولدن 16 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الجوافة 4 إلى 7 جنيهات والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها، والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب من 7 إلى 11 جنيها والمانجو السوداني 30 إلى 60 جنيها والبطيخ 40 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكمثرى 25 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والبشملة 10 إلى 20 جنيها والحرنكش 13 إلى 15 جنيها وبلغ سعر الاناناس 23 جنيها والنبق 13 الى 15 جنيها والدوم 20 إلى 40 جنيها والكيوي 20 جنيها في سوق الجملة.

وعن سعر الموز فيسجل في سوق الجملة 5 إلى 8 جنيهات للموز الصعيدي، و 20 الى 30 جنيها للموز المستورد وموز بيكو سجل 12 جنيها والموز المغربي 6 إلى 9 جنيهات.