9 مزايا للإقامة في الفنادق الصديقة للبيئة.. تعرف عليهم

كتبت منال العيسوى

الدولة تتجه حاليا لجعل بعض الفنادق والمنتجعات لتصبح صديقة للبيئة بنسبة 100% ، باستخدام كافة وسائل الراحة والرفاهية في الوقت نفسه.

خلال هذا التقرير نرصد اهم 10 مزايا تمنحك وقت ممتع داخل الفنادق الخضراء

1- حين يتم بناء الفندق يستخدم معايير الجرين بلدينج اى المبانى الخضراء ، المصنوعة من مواد بيئة تجعل المكان خالي من انبعاثات الكربون .

2- الحدائق الخاصة بالفنادق تتنوع بها الاشجار فتسر عينك وتعرف انواع مختلفة فهناك فنادق تصل انواع الاشجار المزروعة فيها ل 100 نوع شجرة.

3- الفنادق الصديقة للبيئة تعتمد بنسبة 100% على استخدام الطاقة الجديدة بدلا من الكهرباء .

4-يمكنك الاستمتاع بسلسلة جديدة من الطعام الصحى والمعتمدة على الطعام المستدام تتمحور حول المنتجات الزروعة محليا .

5- تتميز الاقامة فى هذه الفنادق فى الاستمتاع ايضا خصوصيته استثنائية فى الغرفة التى تعتمد على المواد الطبيعية الحقيفة التى تجعلك تعشق الاسترخاء داخل الغرفة.

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6 -تعتمد الفنادق البيئة على عدد من الأنشطة الصديقة للبيئة، كالصيد وحفلات الشواء والتجديف باستخدام الأيكة الساحلية (أحد أنواع الأشجار) ، والجولات السياحية بالقوارب ذات القاع الزجاجي، اضافة لتجارب الغوص والغطس والتجديف.

7-الفنادق البيئة اضافة لاستخدامها الألواح الشمسية، فانها ايضا تستخدم نظام تنقية مياه البحر ، وبرامج إعادة التدوير للمياه.

8-اغلب الفنادق البيئة معروفه بإطلالتها المميزة على البحر او النيل والمناظر الطبيعية .

9-الفنادق الصديقة للبيئة يحظر فيها استخدام المعادن وتلجأ لاستخدام الادوات الورقية التي تستخدم مرة واحدة، وتخضع المفارش والمناشف فيها للتعقييم الدورى.