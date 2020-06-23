وزيرة البيئة تستعرض جهود إقامة الفنادق الخضراء

كتبت آية دعبس

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمجموعة عمل محور البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، فى ضوء الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، بمشاركة الدكتور نصر الدين حاج، الأمين الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو " بالقاهرة وبحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية الأعضاء بالمجموعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أوضحت فؤاد أن مجموعة عمل محور البيئة وإدارة الموارد الطبيعية تتشكل من ممثلى وزرات الخارجية والتخطيط والتعاون الدولى بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة والزراعة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والإسكان بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الاجتماع تناول خطة عمل المجموعة للعام 2020/2021 ومخرجاتها الرئيسية و عرض الفجوات التمويلية، وتم طرح طرق إدماج خطة الأمم المتحدة للاستجابة لتداعيات COVID19 الاقتصادية والاجتماعية فى خطة عمل المجموعة للاستفادة من الحزم التمويلية بمصر، ويتم التنسيق بين هذه المجموعة و مجموعات التنمية الاخرى من خلال وزارة التعاون الدولى كما تم عرض ما تم تحقيقه من أنشطة ومشروعات الأمم المتحدة فى مصر خلال عام 2019/2020.

وأكدت فؤاد أنه تم الاتفاق على تحديث الخطة وفقا للملاحظات التى تم طرحها، خاصة فى مجالات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز مع التأكيد على قصص النجاح للمؤسسة الوطنية للطاقة الحيوية فى صعيد مصر بالإضافة إلى العمل على إدماج التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة كما تم استعراض الجهود المبذولة لإقامة الفنادق الخضراء والالتزام بالمعايير البيئية.