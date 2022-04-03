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166 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال في ثاني أيام رمضان

الأحد، 03 أبريل 2022 11:14 ص
166 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال في ثاني أيام رمضان مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب : أحمد جمعة

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اقتحم 166 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

 

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلى قد أعلنت السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

 

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام 4263 مستوطنا إسرائيليا للمسجد الأقصى المبارك خلال مارس الماضي.

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني فيه.

 

 


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