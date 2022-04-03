وزير المالية الألمانى: نناقش تشديد العقوبات ضد روسيا مع الشركاء يوم الاثنين

كتب أحمد عرفة

قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، إن بلاده تعتزم أن نناقش الإثنين مع الشركاء تشديد العقوبات ضد روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز، منذ قليل

وفى وقت سابق قالت الرئاسة الروسية ، الكرملين، إن روسيا تقدر عاليا سمعتها كمورد "موثوق" به للغاز ولا تسعى لخلق مشاكل لشركائها الغربيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت الرئاسة الروسية: نعول على "عقلانية" الأوروبيين فيما يخص دفع ثمن الغاز بالروبل، موضحة أن قرار تسعير الغاز بالروبل اتخذ حرصا على عدم خسارة العملات الغربية بسبب العقوبات.

وتابعت الرئاسة الروسية، أن قرار الدفع بالروبل لن يطبق على مبيعات الغاز الروسي فقط بل سيشمل سلعا أخرى.

ولفتت الرئاسة الروسية، إلى أن الدول الغربية ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد لها في اليورو وفقا لما نصت عليها الاتفاقيات المبرمة بينها وبين موسكو، لكن الجهة البائعة وهي شركة "غازبروم" الروسية ستتلقى المدفوعات النهائية بالعملة الروسية بعد شراء الروبلات مقابل اليورو.

وأوضحت الرئاسة الروسية، أن الهدف من انتقال موسكو إلى تسعير الغاز الروسي بالروبل هو تأمين التجارة الروسية وليس "تأديب" دول ما، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي طرح فكرة إنشاء آلية للوقاية من المخاطر المحدقة بالاحتياطي الوطني من الدولارات واليورو، وذلك على خلفية تراجع الثقة المتزايد في العملات الاحتياطية، كي لا يحاول أحد سرقتنا من جديد.