اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 03:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شرطى و8 عناصر إجرامية فى اشتباك مسلح فى المكسيك

الأحد، 03 أبريل 2022 03:12 ص
مقتل شرطى و8 عناصر إجرامية فى اشتباك مسلح فى المكسيك الشرطة المكسيكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة المكسيكية عن مقتل أحد عناصرها و8 عناصر إجرامية في اشتباكات في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية ميتشواكان غربي البلاد.

وقال مكتب الأمن العام المحلي عبر "تويتر" إن "عناصر من شرطة ميتشواكان والحرس الوطني والشرطة المحلية والجيش المكسيكي حيّدت 8 مجرمين"، مشيرا إلى مقتل شرطي في الاشتباك.

وأوضح أن "4 مسلحين قتلوا في بلدة ساهوايو عندما انقلبت السيارة التي كانوا يفرون فيها خلال مطاردة مع قوات إنفاذ القانون".

وأشارت إلى أن "4 مسلحين آخرين قتلوا في نفس المنطقة خلال تبادل لإطلاق النار مع السلطات".

 

 


المكسيك

الشرطة المكسيكية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة