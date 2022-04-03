مقتل شرطى و8 عناصر إجرامية فى اشتباك مسلح فى المكسيك

أعلنت الشرطة المكسيكية عن مقتل أحد عناصرها و8 عناصر إجرامية في اشتباكات في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية ميتشواكان غربي البلاد.

وقال مكتب الأمن العام المحلي عبر "تويتر" إن "عناصر من شرطة ميتشواكان والحرس الوطني والشرطة المحلية والجيش المكسيكي حيّدت 8 مجرمين"، مشيرا إلى مقتل شرطي في الاشتباك.

وأوضح أن "4 مسلحين قتلوا في بلدة ساهوايو عندما انقلبت السيارة التي كانوا يفرون فيها خلال مطاردة مع قوات إنفاذ القانون".

وأشارت إلى أن "4 مسلحين آخرين قتلوا في نفس المنطقة خلال تبادل لإطلاق النار مع السلطات".