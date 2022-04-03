مصر حلوة شعارها الأخوة..إفطار الصائمين على مائدة برعاية قبطي بالأقصر (فيديو)

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا وقت الإفطار، رصد خلاله مائدة إفطار برعاية مواطن قبطي، لدعم الأهالي على طريق شارع التليفزيون، وذلك في لفتة تؤكد عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد وعنصرى الأمة المسلمين والأقباط، ومدى المحبة بينهما.

وأقام روماني رمزي عجايبي، مائدة الرحمن لأشقائه المسلمين خلال شهر رمضان المبارك بالأقصر، ويشرف عليها بنفسه، وهو الأمر الذي يستقبله أهالي المحافظة كل عام بترحيب شديد، مؤكدين روح المحبة التي تسود بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن الفتن.

وقال رومانى رمزي عجايبي، لليوم السابع، إنه ينظم مائدة رحمن سنوية للمساهمة فى الإفطار للمسلمين، وذلك بتوفير كافة الوجبات يومياً من اللحوم والدواجن، مؤكداً أنه يستعين بطهاة محترفين يعملون فى الفنادق لتجهيز المائدة.

وأضاف رومانى، أن المائدة تقام أمام المقر الرئيسى لمحلاته سنوياً، ويتم خلالها توفير وجبات يومية لأكثر من 250 مواطنا، مؤكداً على أنها يوميا طوال شهر رمضان المبارك، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها على أحباب الله الفقراء يومياً وتوصيلها لمنازلهم من الذين يخجلون من الذهاب للمائدة تعففاً منهم.

وأشار إلى أن الهدف الأساسى من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه المسلمين، ورغبة منه فى مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن أصدقاءه مسلمين والعاملين معه أغلبهم مسلمون.

وأضاف: أعتقد أن التراحم والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، لا يولد إلا المحبة بين الجميع، ونحن جميعاً فى حاجة لنشر روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، ضاربين بكافة طوائفهم أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والإنسانية.