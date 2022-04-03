اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 أبريل 2022 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: وقف الصيد سيعود بالخير على شركاء التنمية وزيادة الإنتاج السمكى

الأحد، 03 أبريل 2022 04:18 م
محافظ أسوان: وقف الصيد سيعود بالخير على شركاء التنمية وزيادة الإنتاج السمكى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، بقيادة الدكتور صلاح مصيلحى، والمتعلقة بالجهود المبذولة لتنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف أنشطة الصيد، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى، وقسم شرطة مسطحات السد العالى، وقوات حرس الحدود.

حيث بدأ تنفيذ وقف الصيد على 3 قطاعات بالمسطح المائى للبحيرة ، كما نجحت شرطة المسطحات خلال الأسبوعين الماضيين فى ضبط 4 طن من الأسماك الطازجة ، و 34 مركب صيد ، و 11 ماتور ، بجانب 25 ألف و 702 متر شباك مخالف ، وأيضاً 20 أسطوانة بوتاجاز ، وحوالى 16 ألف جوبيا ، و 19 ميزان ، و 13 ماكينة كهرباء ، بالإضافة إلى 8 كسارة ثلج ، و 2 صاعق كهربائى ، و 3 ماكينة رفع ، وبندقية صيد ، فضلاً عن تحرير 468 محضر للمخالفين ،

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن ما يتم من إجراءات تأمينية سيعود بالخير لجميع شركاء التنمية من المواطنين والصيادين ، وخاصة أن وقف الصيد ببحيرة ناصر يعتبر هو أحد الإجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة بها وضمن خطة التنمية التى تم وضعها بواسطة هذه الجمعيات وبالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية وتحت إشراف المحافظة واللجنة الإشرافية العليا ليساهم كل ذلك فى زيادة الإنتاج السمكى العام القادم ، مشدداً بأنه خلال وقف الصيد ببحيرة ناصر سيتم مواجهة أى مخالفات بحزم وردع كامل ، حيث أن هناك أكثر من وسيلة لتنفيذ أعمال التأمين وضبط أى مخالفات مستخدمين فى ذلك سيف القانون للضرب بيد من حديد على كل مخالف أو أى عمل غير قانونى وغير شرعى .

وأوضح محافظ أسوان بأنه فى إطار المبادرة الرئاسية " بر آمان " وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج تم مد يد الرعاية الإجتماعية لحوالى 22 ألف صياد ، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة السيد القصير والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى المعاونة لتطوير آليات العمل ومنها تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو ، وهو زيادة الإنتاج بالبحيرة للمعدلات المستهدفة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير وتنمية البحيرات ، ومنها بحيرة ناصر والتى شهدت تنفيذ قرار وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد بداية من 15 مارس المنقضى وحتى 15 مايو القادم

 


وقف الصيد ببحيرة ناصر

اسوان

محافظ اسوان

هيئة الثروة السمكية

بحيرة ناصر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة