اليوم السابع
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كبسولة × القانون.. إزى تقدم بلاغا للنائب العام إلكترونيا بخطوات بسيطة

الأحد، 03 أبريل 2022 11:00 م
كبسولة × القانون.. إزى تقدم بلاغا للنائب العام إلكترونيا بخطوات بسيطة المستشار حماده الصاوى النائب العام-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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لتوفير الوقت والجهد، أصبح تقديم بلاغ أو شكوى للنائب العام في خطوات بسيطة، عن طريق خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام، عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، دون الحاجة إلى قيام المواطن بالتوجه إلى النيابة العامة بنفسه، ما يوفر عليه الوقت والجهد.
 
ويتم تقديم العرائض من صاحب الشأن أو وكلائه إلكترونيا، إلى المكتب الفني للنائب العام داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، مقابل رسوم زهيدة تدفع الكترونيا ببطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية، ويتم اخطار مقدم العريضة برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة بما انتهى إليه فحصها.
 
ويمكن لأي مواطن اتباع 4 خطوات رئيسية فقط لتقديم بلاغ رسمي لنائب العام..
 
الخطوة الأولى: الدخول أولا على الموقع الرسمي للنيابة العامة.
 
الخطوة الثانية: قيام مقدم العريضة بالضغط على ايقونة استمرار امام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله الى صفحة جديدة مدون بها الارشادات واحكام تقديم الخدمة وبمجرد الضغط على ايقونة موافق تقديم الخدمة سيتم احالته الى صفحة ملئ البيانات.
 
الخطوة الثالثة: تتمثل في قيام المواطن بملء الاستمارة الخاصة بتقديم البلاغ وارفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها الكترونيا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.
 
الخطوة الرابعة: يمكن لمقدم البلاغ أو العريضة متابعة ما حدث فيها عن طريق الدخول على الموقع مرة أخرى واختيار ايقونة متابعة العرائض الالكترونية أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل اليه الفحص.
 
 

خدمة منظومة العرائض الإلكترونية

الموقع الرسمي للنيابة العامة

بطاقات الائتمان البنكية

بلاغ للنائب العام

النائب العام

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