اليوم السابع
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ضبط 66 طن أغذية قبل بيعها بأكثر من سعرها خلال 24 ساعة

الأحد، 03 أبريل 2022 11:22 ص
ضبط 66 طن أغذية قبل بيعها بأكثر من سعرها خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (95) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (79) طن مواد غذائية وغير غذائية .

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية في ضبط  قرابة  (7) أطنان سلع غذائية مختلفة، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة  (66) طنا، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (3) أطنان دقيق مدعم.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

 


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