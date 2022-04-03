اليوم السابع
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رئيس الوزراء الكندى يجتمع بفريق الاستجابة للحوادث لمناقشة الحرب فى أوكرانيا

الأحد، 03 أبريل 2022 11:06 م
رئيس الوزراء الكندى يجتمع بفريق الاستجابة للحوادث لمناقشة الحرب فى أوكرانيا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مجموعة الاستجابة للحوادث لمناقشة آخر تطورات الحرب في أوكرانيا مع الوزراء وكبار المسؤولين.


واطلعت المجموعة على آخر التطورات على الأرض في أوكرانيا، وناقش رئيس الوزراء والوزراء الكنديين المساعدات الإنسانية والمالية والعسكرية التي قدمتها كندا لأوكرانيا حتى الآن، وبحثوا خيارات لمزيد من الاستجابة لاحتياجات أوكرانيا المتطورة في مواجهة الحرب الروسية.


كما ناقشت المجموعة جهود الحكومة المستمرة لمساعدة الأوكرانيين الراغبين في طلب اللجوء في كندا، وتنسيق رحلاتهم، ومساعدتهم على الاستقرار في مجتمعاتهم الجديدة، كما تم توسيع خدمات برنامج التسوية لتشمل الوافدين الجدد بموجب تصريح كندا وأوكرانيا للسفر في حالات الطوارئ، كما تم إنشاء طريق إلى الإقامة الدائمة لأفراد عائلات الكنديين المهاجرين من أوكرانيا.


وناقشت المجموعة آثار الحرب على الشعب الأوكراني والبنية التحتية والاقتصاد بالإضافة إلى أسعار الطاقة والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.


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