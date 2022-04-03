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تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم امتحان العلوم والمهارات المهنية

الأحد، 03 أبريل 2022 01:00 ص
تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم امتحان العلوم والمهارات المهنية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يواصل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، امتحانات فبراير ومارس، ويؤدى الطلاب اليوم الأحد  3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.
 
وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.
 
 
 
 

التربية والتعليم

امتحان شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

موعد امتحانات شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

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