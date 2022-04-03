اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية بالمجر

الأحد، 03 أبريل 2022 09:50 ص
بدء الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية بالمجر انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فتحت مراكز الاقتراع في المجر أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية شديدة الحساسية بين معسكرين الأول بقيادة رئيس الوزراء القومي التوجه فيكتور أوربان، والآخر بقيادة زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركي زاي .

وذكرت قناة (فرانس 24 ) الإخبارية، أنه من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت جرينتش .

وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي يعد من أكثر الزعماء في أوروبا بقاء في السلطة حيث يحكم البلاد منذ 12 عاما بفضل سيطرة حكومته القوية على كافة وسائل الإعلام .

 


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أوروبا

مراكز اقتراع

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