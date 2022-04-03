بدء الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية بالمجر

وذكرت قناة (فرانس 24 ) الإخبارية، أنه من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت جرينتش .

وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي يعد من أكثر الزعماء في أوروبا بقاء في السلطة حيث يحكم البلاد منذ 12 عاما بفضل سيطرة حكومته القوية على كافة وسائل الإعلام .