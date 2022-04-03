اليوم السابع
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إصابة شخص في حريق بمخبز شمال بني سويف

الأحد، 03 أبريل 2022 08:25 م
إصابة شخص في حريق بمخبز شمال بني سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء مختلفة من الجسم، في حريق بمخبز بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وانتقل رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء، حيث تمكنوا بمعاونة الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي "مصطفى . ع . م" 23 سنة، مصاب بحروق في الذراع الأيمن وانحاء متفرقة من الجسم. .


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