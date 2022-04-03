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أسعار الدواجن فى مصر تستقر عند 38 جنيها تسليم أرض المزرعة

الأحد، 03 أبريل 2022 09:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر تستقر عند 38 جنيها تسليم أرض المزرعة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد ثاني أيام شهر رمضان المبارك، بحوالي 2 جنيه قياسا على الأسعار أمس، لتسجل الفراخ تسليم أرض المزرعة لتسجل 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان
 

أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو
 
سعر الساسو 37  جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه
 
كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو
 
 
فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.
 
 
 

سعر البيض

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أسعار الفراخ اليوم

سعر البيض اليوم

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