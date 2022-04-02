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أسعار الدواجن فى مصر تستقر عند 36 جنيها تسليم أرض المزرعة

السبت، 02 أبريل 2022 07:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر تستقر عند 36 جنيها تسليم أرض المزرعة دواجن - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بعد  تراجع بقيمة 2 جنيه أمس تسليم أرض المزرعة لتسجل 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي تزامنًا مع شهر رمضان.
 
 

أسعار الفراخ في مصر:

 

سعر الأبيض 36 جنيها للكيلو
 
سعر الساسو 37  جنيها للكيلو
 
كتكوت أبيض 7.75-8 جنيه
 
كتكوت ساسو  3.5 - 3.75 جنيه
 
فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو
 
 
 
فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.
 
 
 

سعر البيض

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم

سعر البيض اليوم

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