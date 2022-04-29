10 معلومات عن هذا الكتالوج الأخضر الصديق للبيئة.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

الجميع أصبح الآن يتنافس على المشاركة فى ملف التغيرات المناخية وطرح حلولا لمواجهته، وأصبح الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة ضرورة حتمية، ومع هذه الموجة الخضراء، ظهرت محاولات ومبادرات تخدم هذه الفكرة، ومنها ظهور مسمى الكاتولوجات الخضراء الصديقة للبيئة والمرتبطة بالتكنولوجيا الخضراء باعتبار أن الإنترنت أحد أوجه تكنولوجيا الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعى بأنوعها عن المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة وغيرها.

وعرف خبراء البيئة الكتالوجات الخضراء ، التى اصبحت أكثر انتشارا، واصبحت مرتبطة بشراء المنتجات العضوية أو المنتجات المعاد تدويرها بهدف الحد من كمية المخلفات التي تنتجها.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن هذا الكتالوج الأخضر الصديق للبيئة.

1- الكاتلوج الأخضر هو كاتلوج لا يستخدم أى أنواع من الورق للطباعة.

2- الكتالوج الأخضر لا يستهلك طاقة ولا يمكن شحنة.

3- الكاتلوج الأخضر هو مجانى لا يتم دفع أى مقابل له.

4- الكتالوج الأخضر هو وسيلة لنشر فكرة البيئة وإعادة التدوير وطرح كل ما هو صديق للبيئة.

5- الكتالوج الأخضر يقلل حجم المخلفات الورقية التى تستخدم فى تصنيع غيره من الكاتلوجات.

6- الكتالوج الأخضر يمكنك الاستعانة به اينما شئت فى أى وقت ولا يتلف ولا يضر بالبيئة.

7- الكتالوج الأخضر لديك دوما خيارات جديدة يوميا.

8- الكتالوج يساعدك على اتباع أسلوب حياة أكثر إخضرار.

9- الكتالوج يختص ببيع المنتجات الصديقة للبيئة وايضا المتتجات العامة .

10- الكتالوج البيئى ليس له تأثير سلبى على البيئة.