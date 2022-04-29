مجلس النواب الأمريكى يصادق على برنامج "ليند ليز" لأوكرانيا

وكالات

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون حول تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ضمن برنامج "ليند ليز".

وصوت لصالح مشروع القانون 417 نائبا مقابل 10 نواب ضده، يوم الخميس، لتحال الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق على مشروع القانون في أوئل أبريل الجاري.

ويوسع مشروع القانون، الذي طرحته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة الجمهوري جون كورنين، إمكانيات الرئيس بايدن لعقد اتفاقات مع الحكومة الأوكرانية حول تقديمها معدات عسكرية "لحماية السكان المدنيين من الغزو الروسي ولأغراض أخرى".

يذكر أن برنامج "ليند ليز" يسمح للإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات طارئة لحلفائها في حال كانت المخاطر الأمنية التي تواجه حلفاء واشنطن حيوية بالنسبة للولايات المتحدة ذاتها.

وحسب البرنامج بإمكان الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية للحلفاء واسترجاع المعدات إن كانت صالحة وضرورية بالنسبة لواشنطن بعد انتهاء الخطر. وبإمكانها أيضا منح قروض طويلة الأجل للحلفاء ليدفعوا ثمن المساعدات.

وكان هذا البرنامج مستخدم لمساعدة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وخاصة الاتحاد السوفيتي وبريطانيا.