اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أبريل 2022 05:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس النواب الأمريكى يصادق على برنامج "ليند ليز" لأوكرانيا

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:00 ص
مجلس النواب الأمريكى يصادق على برنامج "ليند ليز" لأوكرانيا الكونجرس الأمريكى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون حول تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ضمن برنامج "ليند ليز".

وصوت لصالح مشروع القانون 417 نائبا مقابل 10 نواب ضده، يوم الخميس، لتحال الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق على مشروع القانون في أوئل أبريل الجاري.

ويوسع مشروع القانون، الذي طرحته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة الجمهوري جون كورنين، إمكانيات الرئيس بايدن لعقد اتفاقات مع الحكومة الأوكرانية حول تقديمها معدات عسكرية "لحماية السكان المدنيين من الغزو الروسي ولأغراض أخرى".

يذكر أن برنامج "ليند ليز" يسمح للإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات طارئة لحلفائها في حال كانت المخاطر الأمنية التي تواجه حلفاء واشنطن حيوية بالنسبة للولايات المتحدة ذاتها.

وحسب البرنامج بإمكان الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية للحلفاء واسترجاع المعدات إن كانت صالحة وضرورية بالنسبة لواشنطن بعد انتهاء الخطر. وبإمكانها أيضا منح قروض طويلة الأجل للحلفاء ليدفعوا ثمن المساعدات.

وكان هذا البرنامج مستخدم لمساعدة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وخاصة الاتحاد السوفيتي وبريطانيا.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

الكونجرس الامريكى

ليند ليز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن يقترح استخدام أصول الأثرياء الروس المجمدة لتعويض أوكرانيا.. البيت الأبيض: الرئيس سيرسل للكونجرس طلب الميزانية الإضافية لدعم كييف..ورئيس بيلاروسيا: مستعدون لتزويد موسكو بأى معدات بعد انسحاب الشركات الغربية

الخميس، 28 أبريل 2022 10:00 م

جو بايدن يوقع طلب للكونجرس لتوفير مساعدات أمنية واقتصادية لأوكرانيا

الخميس، 28 أبريل 2022 07:08 م

العربية: حرب أوكرانيا تدفع بايدن لطلب 33 مليار دولار من الكونجرس

الخميس، 28 أبريل 2022 04:54 م

"أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى" يحتفلون بـ 100 عام على العلاقات الدبلوماسية

الخميس، 28 أبريل 2022 11:37 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة