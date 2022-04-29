فطارك صحى فى رمضان.. سلطة الحمص هتظبط مودك وتقوى مناعتك

فاطمة ياسر

الحمص يعد من الأطعمة البقولية الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، والتى يفتقدها خلال ساعات الصيام، لذا يمكنك إعداد كنوع من المقبلات أى كسلطة مفيدة وغنية العناصرالغذائية وتحتوى على الفلفل الألوان والبصل والثوم، لتعزيز قيمتها الغذائية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع WEBMED سنتعرف على أبرز فوائد الحمص الصحية، ومنها:

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى

يعمل الحمص على تحسين صحة الهضم، فتناوله يقلل من الإصابة والتعرض لاضطرابات هضمية، لأنه غنى بالألياف التى تعمل على تحسين حركة الأمعاء، وتسهيل عمليتى الهضم والإخراج، وأيضا عمل على تحسين صحة الأمعاء، والحد من الإصابة بالقالون العصبى.

- يعالج الأنيميا

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد فهذا يجعله من الأطعمة الرائعة فى علاج الأنيميا، لأنه يساهم بشكل ملحوظ فى إنتاج الهيموجلوبين فى الدم، ولذا يحث مرضى الأنيميا على تناوله.

- التخلص من الوزن الزائد

يحتوى الحمص على البروتين والألياف، لذا فتناولك له يعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في زيادة شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، ولذا فيمكنك تناول كوجبة تساعدك في التخلص من الوزن الزائد.