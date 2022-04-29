تعرف على استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث أى فعل يكدر الاحتفالات.

وشدد على ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المعروضة بها لضمان سلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية و رؤساء مجالس إدارة الشركات ومديرى مديريات الأوقاف والتموين والمرور ومرفقى الإسعاف والحماية المدنية ومديرى مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة بضرورة:

* الالتزام بالقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن فتح جميع المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة أمام المصلين فى صلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين حتى نهاية الشهر الكريم.

* إستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة وعادلة أقل من مثيلاتها بالقطاع الخاص وحتى أجازة عيد الفطر المبارك مع تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة ومراجعة الأسعار واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو إمتناع عن بيع السلع.

* قيام الطب البيطرى بمواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

* التأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

* استمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة بإحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة فى (ملابس - أقمشة - أحذية - ...) مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية إحتياجات المواطنين ضمن مبادرة (العيد فرحتنا).

* تشكيل فرق لمتابعة توريد القمح المحلى بالمواقع التخزينية خلال اجازة عيد الفطر المبارك والعرض بتقرير تفصيلى أولا بأول حول نسب التوريد والكميات المورده و كافة أعمال فرز وإستلام الأقماح المحلية.

* رفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات فى المهد طوال أجازة عيد الفطر واعتبار منع التعديات على الأراضى الزراعية أولوية أولى ومسئولية كل رئيس مدينة فى نطاق الوحدة المحلية رئاسته.

* قیام مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة والى المحافظات الأخرى.

* تشکیل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياة والصرف الصحى والكهرباء.

* رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة فى مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء فى مواقعهم ومناوباتهم.

* التنبيه على الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

* تشديد الرقابة على المعديات بنطاق المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على ألا تقوم المعديات بالتحويل الزائد للأفراد وتعيين خدمة إشراف يومية.

* تواجـد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة فى مواقعهم لمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورا مع أية تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

* تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أى تكدس مرورى والحد من الإختناقات المرورية وحوادث الطرق داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى والمحور.

* تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهى العامة والخاصة والتأكد من القيام بصيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على سلامتهم.

* تقديم وتوزيع الهدايا على الأطفال ومشاركتهم أفراح عيد الفطر المبارك.