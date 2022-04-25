تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها.

وأكد محافظ البحيرة أن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكوى حتى الآن، مؤكداً على إستمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات للوقوف على أى مشكلة والتدخل الفورى لحل اى مشكلة قد تطرء أولا بأول.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بفرع نهر النيل بمراكز رشيد والرحمانية والمحمودية وشبراخيت والترع والمجارى المائية.

ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الرقابة على المعروضات والمنتجات التى تباع للمواطنين ومطابقتها للمواصفات وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين مع سرعة التعامل مع أى شكوى فى الحال والإبلاغ عنها ومتابعتها من خلال غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.