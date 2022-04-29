تحصين 247 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، انتهاء مديرية الطب البيطرى بالغربية من أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2022 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تحت إشراف الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة، حيث بلغ إجمالى ما تم تحصينه من الحيوانات منذ بداية الحملة القومية للتحصين فى 15/ 3 / 2022 وحتى يوم 28/4/2022 نحو 215203 من الأبقار والجاموس بنسبة تغطية 96%، و32014 من الأغنام والماعز بنسبة تغطية 77% بإجمالى 247307 حيوانات بنسبة تغطية إجمالية 93 %.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة فى تحصين الحيوانات المشتراة حديثاً من أسواق خارج المحافظة وكذلك الحيوانات التى بلغ عمرها سن التحصين، مشيراً إلى توافر التحصينات على مدار العام بالمديرية وإدارتها الثمانية أيضا بالوحدات البيطرية المنتشرة على مستوى المحافظة.