تحصين 210 آلاف رأس ماشية ضد الوادى المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت لجان مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين الماشية 210 آلاف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال ترقيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن اللجان التي تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 210 آلاف رأس ماشية من خلال 105 لجان من المديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة.

وأضاف بشار، لا تقتصر أعمال اللجان على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ عليها من التعرض للإصابة أو للنفوق.



تحصين الماشية بكفر الشيخ