القبض على رئيس وزراء جزر فرجن البريطانية فى فلوريدا بتهمة تهريب مخدرات

كتبت ريم عبد الحميد

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رئيس وزراء جزر فرجين البريطانية ومديرة الموانئ فيها بتهم التورط فى تهريب المخدرات، وذلك فى جنوب فلوريدا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وأوضحت الوكالة أنه تم احتجاز كلا من رئيس الوزراء أندرو ألتور فاهى والمديرة الإدارية للموانئ أوليفيانا مارنارد من قبل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية فى مطار ميامى، ووجهت إليهما اتهامات بالتآمر لتوريد الكوكايين والتآمر لغسيل الأموال، وفقا للشكوى الجنائية، ويواجه ابن ناينارد، كاديم ناينارد، نفس الاتهامات فى المؤامرة المزعومة، وفقا للسجلات.

وكان كلا من فاهى وأوليفيانا نانارد فى المطار للقاء تجار مخدرات مكسيكيين، والذين كانوا فى الحقيقة عملاء متخفين لوكالة المخدرات الأمريكية، لرؤية شحنة من 700 ألف دولار نقدا كت المسئولان فى جزر فرجن البريطانية يتوقعان الحصول عليها للمساعدة على تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى ميامى ونيويورك، وفقا للشكوى.

وأصدر حاكم جزر فرجن البريطانية بيانا يوضح فيه أن عمليات الاعتقال فى فلوريدا لم تكن لها صلة بلجنة التحقيق الصادرة فى العام الماضى، وهو التحقيق الذى يهدف إلى التركيز على الحكم والفساد، وليس تحقيقا جنائيا فى تجارة مخدرات مزعومة، بحسب ما أوضح الحاكم جون رانكين فى بيان تم نشره على الإنترنت.

ولم يعرف ما إذا كانت اللجنة وجدت أى مخالفات مشتبه بها من قبل فاهى أو مارنارد، إلا أن راكين قال إنه يتوقع نشر النتائج على الفور لتجنب التكهنات غير الضرورية.

وتعد جزر فرجن البريطانية، التى يقطنها 35 ألف نسمة، أرض تابعة لبريطانية فى البحر الكاريبى، وتقع شرق بورتوريكو وجزر فرجن الأمريكية.