السيطرة على حريق مصنع بمنطقة كرداسة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مصنع غزل ونسيج في منطقة كرداسة دون اصابات، وسط تواجد قيادات أمنية بمديرية أمن الجيزة بموقع الحريق، فيما تتمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط الحريق للقيام بعمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة كرداسة وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت إخماده.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.