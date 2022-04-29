اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية بطنطا دون وقوع إصابات

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:09 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية بطنطا دون وقوع إصابات سيارات الإطفاء - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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سيطرت الحماية المدنية بمحافظة الغربية على حريق اندلع في شقة سكنية بشارع سعيد ثان طنطا دون وقوع إصابات.
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة شارع سعيد.
 
انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع ألسنة اللهب وإخماد النيران دون وقوع إصابات وقبل أن تمتد لباقي الشقق، وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

مدير أمن الغربية

طنطا

حريق

ماس كهربائي

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