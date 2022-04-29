اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اختيار جامعة الإسكندرية ضمن 6 جامعات بالعالم للشراكة مع "الطاقة الذرية"

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:35 م
اختيار جامعة الإسكندرية ضمن 6 جامعات بالعالم للشراكة مع "الطاقة الذرية" الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والجنرال رفايل ماريانو جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، برنامج الشراكة بين الجانبين، وذلك فى ختام المؤتمر الدولى للقانون النووى الذي يعقد في الفترة من 25-29 أبريل الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا.
 
وصرح الدكتور قنصوة، بأن جامعة الإسكندرية تم اختيارها ضمن 6 جامعات على مستوى العالم لتقديم برنامج الماجستير في القانون النووي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن البرنامج سيكون متاحاً للطلاب المصريين وعلي المستوي الإقليمي والعالمي من خلفيات أكاديمية متنوعة بما في ذلك القانون والعلوم النووية والهندسة والعلاقات الدولية، وسيتم منح الطالب شهادة فى القانون النووي عليها شعار كل من جامعة الإسكندرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستتناول مواد التدريس جوانب مختلفة من القانون النووي مثل الأمان
النووي والمسئولية النووية.
 
وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم التعاون بين الجانبين أيضا فى توفير الدعم الأكاديمي والخبراء فى جميع مراحل البرنامج بما في ذلك التخطيط وتصميم الدورات والمناهج الدراسية والتدريس، كما سيتعاون الجانبين في تنظيم الدورات وورش العمل حول مواضيع القانون النووى، وتقديم المنح الدراسية، وتدريب الطلاب من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن إستضافة عدد من المتدربين للتدريب أيضاً بالوكالة ضمن برنامج التدريب الداخلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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