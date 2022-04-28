جامعة الإسكندرية تربط الصناعة بالبحث العلمى وفقًا لاستراتيجية 2030

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت جامعة الإسكندرية innovation & technology park كمركز متفرد بجامعة الإسكندرية لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية 2030.



ويأتى المركز بثمار عديدة ومنها:



1- تتويج لرسالة الجامعة فى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.



2- تحويل نتائج تلك البحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.



3- نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.



4- تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030.



5- تحقيق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.



6- تطوير مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة.



7- تأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها.



8- خلق شراكات تنافسية فى مجالات اقتصادية متنوعة.



9- تحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث والأفكار المنتجة داخل الجامعة.



10- تشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.