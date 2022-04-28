اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الإسكندرية تربط الصناعة بالبحث العلمى وفقًا لاستراتيجية 2030

الخميس، 28 أبريل 2022 05:00 ص
جامعة الإسكندرية تربط الصناعة بالبحث العلمى وفقًا لاستراتيجية 2030 جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلقت جامعة الإسكندرية innovation & technology park كمركز متفرد بجامعة الإسكندرية لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية 2030.

ويأتى المركز بثمار عديدة ومنها:

1-  تتويج لرسالة الجامعة فى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.

2- تحويل نتائج تلك البحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

3- نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.

4- تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030.

5- تحقيق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.

6- تطوير مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة.

7-  تأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها.

8- خلق شراكات تنافسية فى مجالات اقتصادية متنوعة.

9- تحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث والأفكار المنتجة داخل الجامعة.

10- تشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.


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