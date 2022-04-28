جامعة الإسكندرية تربط الصناعة بالبحث العلمى وفقًا لاستراتيجية 2030

أطلقت جامعة الإسكندرية innovation & technology park كمركز متفرد بجامعة الإسكندرية لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية 2030.
ويأتى المركز بثمار عديدة ومنها:
1- تتويج لرسالة الجامعة فى ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.
2- تحويل نتائج تلك البحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
3- نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.
4- تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030.
5- تحقيق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.
6- تطوير مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة.
7- تأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها.
8- خلق شراكات تنافسية فى مجالات اقتصادية متنوعة.
9- تحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث والأفكار المنتجة داخل الجامعة.
10- تشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.
جامعة الإسكندرية تربط الصناعة بالبحث العلمى وفقًا لاستراتيجية 2030الخميس، 28 أبريل 2022 05:00 ص
مشاركة
أطلقت جامعة الإسكندرية innovation & technology park كمركز متفرد بجامعة الإسكندرية لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لاستراتيجية 2030.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة