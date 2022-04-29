أسبوع على رحيل 3 أطباء فى حادث مروع بالإسماعيلية والقرية تعيش حزنا شديدا.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "هنا مقابر الأشقاء الثلاثة.. أسبوع على رحيل 3 أطباء فى حادث مروع بالإسماعيلية والقرية تعيش حزنا شديدا"، حيث حرصت أسرة الأشقاء الثلاثة وأهالى قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط على زيارة مقابر الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية بمسقط رأسهم بالقرية وقراءة الفاتحة على أرواحهم.

وقال مجدى عثمان عم الأشقاء الثلاثة: نحتسب أولادنا عند الله ولا نعترض على إرادة الله فلا راد لقضائه ولكن عزاءنا الوحيد أن الأشقاء الثلاثة كان لهم رصيد حب ومكانة عظيمة فى نفوس الجميع، وما زال حب الناس، والذين يحرصون على تقديم العزاء لهم والترحم عليهم حتى الآن.

وأشار إلى أن الأسرة اعتزمت على عمل صدقة جارية على أرواحهم بالقرية وكذلك قدم زملاؤهم صدقات منها حفر آبار ماء فى سيناء وكذلك حفر آبار فى أفريقيا ترحما على أرواحهم ونشكر كل من تواصل معانا.