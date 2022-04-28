6 علاجات طبيعية للهالات السوداء.. منها زيت اللوز

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤدى طول الوقت الذى نقضيه أمام الشاشات أو قلة النوم أو التوتر إلى ظهور انتفاخات تحت العين أو هالات سوداء، لذا يوصى خبراء الجلدية ببعض العلاجات المنزلية السهلة كعلاج لهذه المشكلة، وفى هذا التقرير 6 علاجات طبيعية للهالات السوداء، بحسب موقع "health".

منطقة العين هى الأكثر هشاشة بينما يبلغ حجم بشرتنا نحو 2 ملم فى كل مكان آخر، يبلغ حجم الجلد المحيط بالعيون نحو 0.5 ملم فقط، ما يجعلها أكثر شفافية من المناطق الأخرى.

ونظرًا لأن إنتاج الكولاجين والإيلاستين يتناقص مع تقدم العمر، فإنه يجعل الجلد أكثر ليونة وأقل سماكة يؤدى تمدد الأوعية الدموية إلى ترقيق الجلد وتغميقه.

أفضل الطرق للتخلص من الهالات السوداء بالعلاجات المنزلية هى:



1. الضغط البارد

فى الصباح أو فى المساء ضعى كمادة باردة لمدة عشر دقائق، إذا كان لديك قناع يمكنك الاحتفاظ به فى الثلاجة وسحبه مرتين فى اليوم.

2. أكياس الشاى البارد

إذا لم يكن لديك كمادة باردة أو قناع لاستخدامه، فاستبدليه بأكياس الشاى المستعملة، فيحتوى العديد من أنواع الشاى مثل الشاى الأخضر على فائدة إضافية تتمثل فى مضادات الأكسدة التى تساعد على تهدئة الشعيرات الدموية المتوترة.

3. قطّعى بعض الخيار إلى شرائح

محتوى الخيار العالى من الماء يمكن أن يقلل التورم تحت العين والهالات السوداء، يقطع الخيار الطازج إلى شرائح سميكة ثم يوضع فى الثلاجة لمدة 30 دقيقة، اتركى شرائح الخيار هذه للهالات السوداء على عينيك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

4. زيت اللوز

قد يكون مزيج زيت اللوز وفيتامين هـ علاجًا طبيعيًا للهالات السوداء إذا تم استخدامه مع مرور الوقت دلكي الخليط تحت عينيك الداكنتين قبل الذهاب إلى الفراش اشطفي المنطقة بالماء البارد عند الاستيقاظ.

5. احصلى على مضادات الأكسدة

يمكن أن يؤدى تناول بعض الأطعمة المصنعة إلى زيادة الإجهاد التأكسدى، ويمكن أن يساعد تناول مضادات الأكسدة والأطعمة الغنية مثل التوت والشوكولاتة الداكنة والفاصوليا فى مقاومة الالتهاب.

5. الحليب البارد

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب مصدرًا رائعًا لفيتامين أ، الذى يحتوى على الرتينويدات التى تحافظ على نضارة البشرة وشبابها، انقعى قطعة قطن لإزالة المكياج فى وعاء من الحليب البارد دعِ هذه الضمادة على العين لمدة 10 دقائق، مرتين يوميًا ثم اغسليها بالماء الدافئ.

يمكن أيضًا استخدام ماء الورد كمادة قابضة خفيفة لتهدئة وتجديد شباب البشرة المتعبة.

6. احصلى على مزيد من النوم

قد يؤدى عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى تراكم السوائل تحت عينيك، ولضمان حصولك على ما يكفى من النوم، قد تحتاجين إلى تبديل روتين نومك، قللى من التوتر، واحصلى على مزيد من النوم ومارسى الرياضة بانتظام.