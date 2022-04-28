وفاة ربة منزل فى حريق شب بمنزلها بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 47 سنة مصرعها بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج وذلك على إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها في إخماد حريق نشب بمنزلها بدائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ونتج عن الحريق وفاة سيدة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز العسيرات وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعو أمال م ا 47 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "