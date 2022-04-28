لجنة القيد بالبورصة المصرية تقرر زيادة رءوس أموال 3 شركات مقيدة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على زيادة رؤوس أموال 3 شركات وهم أولًا شركة الملتقى العربي للاستثمارات من 300 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه موزعة على عدد 60 مليون سهم (بواقع 0.20 مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 1 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من توزيعات المساهمين في أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 31/12/2021، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.20 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 15 مايو.

ثانيًا، الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 96.4 مليون جنيه إلى 100.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.1 مليون جنيه موزعة على عدد 40.6 مليون سهم (بواقع 0.0421480444 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية البالغة 0.10 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام وفقا للقوائم المالية المنتهية في 30/06/2021، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0421480444 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 15 مايو.

ثالثًا، شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية من 888.9 مليون جنيه إلى 924.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 35.6 مليون جنيه موزعة على عدد 71.1 مليون سهم بقيمة إسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد، ممولة بنسبة 100% من رصيد الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31/12/2021 ، والزيادة مخصصة بالكامل لنظام إثابة والتحفيز بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أعلنت لجنة القيد، أنه بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع والشراء لشركة نايل سيتي للاستثمار، اليوم الخميس، بسوق الصفقات الخاصة فإنه لم يتم تسجيل أي أوامر بيع، جاء ذلك بعد إخطار اللجنة للشركة‏‎ ‎بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية وفقاً لأحكام ‏المادة (53) و (53 مكرر) من قواعد القيد والالتزام بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع بسعر لا ‏يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض على ‏أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب ‏الإجباري‏‏.‏

وقررت لجنة القيد، قبول طلب شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وتخفيض الالتزام المالي ليصبح 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في ضوء الخطاب الوارد من الشركة.