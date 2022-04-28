اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 أبريل 2022 07:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قانون الخدمة المدنية يحدد 5 شروط للتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة

الخميس، 28 أبريل 2022 07:00 ص
قانون الخدمة المدنية يحدد 5 شروط للتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
 
وتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
 
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
 
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
 
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
 
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
 
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
 
 
 
 جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية حدد عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الحكومية الخاضعين لأحكامه، ووضع حدين أدنى وأقصى لساعات العمل، وتنص المادة (45) من القانون، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
 
 

الخدمة المدنيه

الموظف

ساعات العمل

التعاقد مع ذوى الخبرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:00 ص

كيف حددت المادة 51 من قانون الخدمة المدنية حقوق الموظف فى الإجازة المرضى؟

الخميس، 14 أبريل 2022 03:00 ص

توصية برلمانية بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. لجنة القوى العاملة تطلب تعديل المادة 131 لتخفيض ساعات العمل لمن لديها طفل مصاب بمرض مزمن من الموظفات.. 4 حالات فقط مستثناة بالتشريع

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 06:00 ص

قانون الخدمة المدنية يجيز تخفيض ساعات العمل للموظف فى 4 حالات.. التفاصيل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة